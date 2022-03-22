موسكو تسلم السفير الاميركي مذكرة احتجاج على تصريحات بايدن غير المقبولة بحق بوتين

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، السفير الأميركي في موسكو، جون سوليفان، وتم تسليمه مذكرة احتجاج على التصريحات الأخيرة غير المقبولة، لرئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان الخارجية: "في 21 آذار/مارس، تم استدعاء السفير الأميركي، جون سوليفان، إلى وزارة الخارجية الروسية، وتم تسليمه مذكرة احتجاج على التصريحات غير المقبولة التي أدلى بها رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بحق رئيس روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان "مثل هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي، والتي لا تليق برجل دولة بمثل هذه الرتبة العالية، تضع العلاقات الروسية الأميركية على شفا القطيعة، وتم تحذيره من أن الأعمال العدائية التي تُتخذ ضد روسيا ستواجه بالرفض الحازم".

وأشار البيان إلى أنه "أثناء مناقشة القضايا الثنائية، طرحت على السفير بشكل حازم مسألة ضمان ظروف العمل الطبيعية للبعثات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك ضمانات عملها دون انقطاع".

المصدر:يونيوز