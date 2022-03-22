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رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية

ترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية.
رمز الخبر: ۶۴۶۰۵
تأريخ النشر: 21 March 2022

وحضر الاجتماع كل من "طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة."

وكان رئيس الوزراء أكد سابقا أن اجتماع اللجنة سيعقد بشكل أسبوعي طوال فترة استمرار الأزمة، بما يتيح تقييم التطورات أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء المستجدات، مشيراً إلى توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بإعداد تصورات للسيناريوهات المختلفة للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة، واتخاذ إجراءات تستهدف التخفيف من آثارها السلبية على المواطن والاقتصاد المصري.

وكان مدبولي، أصدر قراراً خلال اجتماع سابق نص في مادته الأولى على أن يُحدد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

ونص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراماً، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 40 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 60 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراماً.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقاً لنص المادة 22 مكرراً "ج"، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

جدير بالذكر ان سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفع اليوم من جديد في التعاملات، عقب ارتفاعه لمستوى تاريخي ليكسر حاجز الـ18 جنيه.

وبلغ سعر الدولار للشراء 18.10 جنيه للشراء، 18.20 جنيه للبيع، بعد أن كان 15.64جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وكان قد قفز سعر الدولار مقابل الجنيه من جديد اليوم في عدد من البنوك مقارنة بختام تعاملات أمس، ليصل إلى مستوى 17.5 جنيه للبيع.

المصدر:يونيوز

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