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حزب الله: نخوض الانتخابات النيابية لحماية المقاومة ومجتمعها أمام المؤمرات

أقام حزب الله نشاطات متفرقة أكد خلالها نواب ومسؤولون ضرورة خوض الانتخابات النيابية لحماية المقاومة ومجتمعها أمام المؤمرات. نشاطات النواب والمسؤولون في حزب الله، تلخصت في التأكيد على محورية الانتخابات المقبلة في المواجهة مع أعداء الوطن.
رمز الخبر: ۶۴۶۰۳
تأريخ النشر: 21 March 2022

وخلال رعايته حفلاً في بلدة رومين الجنوبية بمناسبة ولادة الامام المهدي (عج)، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن الأميركيين يشنون حرباً بواسطة الاقتصاد بهدف استثمار الجوع لانتخاب من يريده الأمريكيون.

كما رعى رعد للمناسبة نفسها، حفل افتتاح أقسام جديدة في مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي في بلدة تول بالنبطية.

ومن جهة ثانية، وخلال مراسم تكريمية أقامها حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد رئيس الهيئة الإيرانية للمساهمة في إعادة إعمار لبنان المهندس حسام خوش نويس في حديقة إيران ببلدة مارون الراس، شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، على أن إيران ساعدت لبنان من دون أي شرط، بينما أميركا دعمت العدوان الإسرائيلي والتكفيري.

بدوره أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق خلال احتفال أقامه حزب الل بمناسة ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) في حسينية بلدة بافليه الجنوبية، ان الحملات التي يشنها خصوم المقاومة عليها دليل عجزهم وفشلهم.

وإلى مدينة صور، حيث أقام حزب الله احتفالا تكريميا لفقيد الجهاد والمقاومة حسن عودي في مجمع الخضرا الديني، أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن المراد من الاستحقاق الانتخابي منافسة نزيهة وشريفة.

إلى ذلك، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري ان كشافة الإمام المهدي عج هم المدماك الاساسي لوجود حزب الله. كلام النائب شري جاء خلال احتفال اقامته جمعية كشافة الإمام المهدي عج في حوض الولاية في بيروت بحضور جمع من أهالي المنطقة.

المصدر:يونيوز

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