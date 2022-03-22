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السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى البلاد

السيسي يجتمع بعدد من المسؤولين، والرئاسة المصرية تؤكّد بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى مصر".
رمز الخبر: ۶۴۵۹۸
تأريخ النشر: 21 March 2022

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار الرئيس المصري للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد فوزي مدير إدارة المساحة بالقوات المسلحة، واللواء شريف مازق مساعد رئيس الهيئة الهندسية للبحوث والتطوير، واللواء تامر مختار مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات الجوية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، وطارق الخضيري مدير مصنع إبداع للرخام.

وصرح المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى مصر". وقد وجه السيسي بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الاساسية، لما لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ، ودعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، فضلًا عن ترشيد الاستيراد، وذلك بمشاركة مجتمع رجال الأعمال في قطاعات التنمية المختلفة. وقد اطلع السيسي خلال الاجتماع على سير العمل في عدد من المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الأكاديمية العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية، والتصميمات الداخلية والأعمال الفنية لمسجد مصر وما يضمه من قاعات، لاسيما دار القرآن الكريم، بالإضافة إلى الاطلاع على الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

كما اطلع السيسي على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى مصر، بما في ذلك إنشاء محور "دار السلام" أعلى نهر النيل بمحافظة سوهاج بطول ٢٨ كم، فضلًا عن مستجدات سلسلة المشروعات التي تهدف لتحقيق الاستغلال الأمثل وتطوير الأراضي الفضاء على جانبي الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس المصري اطلع أيضًا على جهود تطوير المطارات في محافظة جنوب سيناء، خاصةً مطارات شرم الشيخ والطور وسانت كاترين، إلى جانب مطار الغردقة، فضلًا عن تطوير المداخل والطرق والمحاور بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية للمدينة بكافة جوانبها ومكوناتها استعدادًا لاستضافتها لقمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ COP٢٧ في شهر نوفمبر المقبل.

هذا وتم استعراض الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور داخل محيط مجمع استاد القاهرة، وربطه بالمحاور الرئيسية في نطاقه الجغرافي.

المصدر:يونيوز

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