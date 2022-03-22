الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات تدخل مرحلة الصمت الانتخابي

دخلت الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات اليوم الاثنين، مرحلة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة السابعة صباحًا، والتي تسبق مرحلة الاقتراع وفرز الصناديق وإعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان التي تبدأ غدًا.

قبل يوم من الاقتراع ..

وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب، حرصها على عدم ممارسة الدعاية الانتخابية بعد مرحلة الصمت الانتخابي بأي شكل من الأشكال سواء أكانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وتشمل مرحلة الصمت الانتخابي وقف جميع اشكال الترويج للمرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويسبق الصمت الانتخابي مرحلة الاقتراع وفرز الصناديق وإعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات، والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.

وخلال هذه المرحلة، يتوجب على جميع المرشحين التوقف عن الدعاية الانتخابية بأشكالها كافة، المرئية والمسموعة والمقروءة.

كما يتوجب عليهم تجنب أي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.

ومن المقرر انطلاق انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان يوم غد الثلاثاء.

ودعت الهيئة المستقلة للانتخاب المواطنين للاستعلام عن اسم ومكان مركز الاقتراع ورقم الصندوق، من خلال إرسال الرقم الوطني إلى الرقم المجاني (94455)، ومن جميع الشبكات أو الاستفسار والاستعلام على الرقم المجاني (117100)، أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة لهذه الغاية.

المصدر:يونيوز