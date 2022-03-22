الخارجية تعلن تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 1.57 مليون دولار أمريكي

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، قال وانغ إن خطوة تقديم المساعدة الاضافية تأتي في أعقاب تعهدات سابقة بتقديم مساعدات لأوكرانيا بما في ذلك خمسة ملايين يوان في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن ناحية أخرى لفتت الخارجية الصينية في بيان، اليوم الاثنين، الى أن "الصين ستستمر في علاقاتها التجارية المعتادة مع ​روسيا​، وعلى الدول التي تدعو إلى إيقاف الحرب أن تتوقف هي عن إشعال الحروب".

ولفتت الى أن "الصين تعمل مع المجتمع الدولي لمساعدة ضحايا ​الأزمة الأوكرانية​، وحكومتنا قدمت دعمًا ماليًا للاجئين والنازحين الأوكرانيين".

يذكر أن وزير الخارجية الصيني ​وانغ يي​ كان قد أعلن، في وقتٍ سابق، أن "الصين تقف على الجانب الصحيح من التاريخ بشأن الأزمة الأوكرانية كما سيثبت الوقت ذلك، وإن موقفها يتماشى مع رغبات معظم الدول"، موضحاً أن "الصين لن تقبل أبدا أي إكراه أو ضغط خارجي، وتعارض أي اتهامات لا أساس لها أو مريبة ضد الصين".

المصدر:يونيوز