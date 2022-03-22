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الاتحاد الاوروبي يبحث فرض عقوبات على روسيا تشمل قطاعي الطاقة والنفط

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الإثنين، إن "وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون فرض مزيد من العقوبات على روسيا بما في ذلك عقوبات على قطاعي الطاقة والنفط".
رمز الخبر: ۶۴۵۹۰
تأريخ النشر: 21 March 2022

وفي تصريحات للصحافيين قبيل اجتماع مع وزراء الخارجية والدفاع في دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ردًا على سؤال عما إذا كان سيتم الحديث عن فرض عقوبات على صادرات النفط الروسية قائلًا: "نعم، سيناقش الوزراء ذلك".

الى ذلك، قال بوريل إن "روسيا ارتكبت جرائم حرب واسعة النطاق في ماريوبول .. ماريوبول تتعرض لتدمير ممنهج.. وروسيا خسرت أخلاقياً بانتهاك قانون الحرب".

وأضاف بوريل: "ما يحدث في ماريوبول جريمة حرب كبرى. القصف العشوائي يدمر المدينة ويقتل الجميع".

وستُجري حكومات الاتحاد الأوروبي المناقشات بين وزراء الخارجية اليوم الإثنين، قبل وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بروكسل يوم الخميس، لعقد اجتماعات قمة مع 30 من الحلفاء الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بما في ذلك اليابان.

ومن المقرر أن يبحث وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية المستمرة في اوكرانيا، مع التركيز على المساعدات الطارئة والتعاون العسكري وفرض المزيد من العقوبات.

ولم تسفر حتى الآن أربع حزمات من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية عن تغيير الكرملين مساره في أوكرانيا. وشملت العقوبات 685 شخصاً من روسيا وروسيا الاتحادية وعقوبات على التمويل والتجارة الروسية.

وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، قال يوم السبت الماضي، إن بولندا اقترحت على الاتحاد الأوروبي أن يفرض حظرًا شاملاً على التجارة مع روسيا وحثّت على تشديد العقوبات على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

المصدر:يونيوز

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