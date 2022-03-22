سعيّد يختم 3 مراسيم رئاسية ويتوجه بكلمة للشعب في ذكرى الإستقلال

ختم الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء أمس الأحد، مراسيم رئاسية تتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، والشركات الأهلية، ومقاومة المضاربة غير المشروعة.

وأشرف الرئيس قيس سعيّد، بقصر قرطاج أيضًا، على اجتماع مجلس الوزراء.

وتوجّه بكلمة إلى الشعب التونسي خلال افتتاح أعمال المجلس الوزاري بمناسبة احتفال تونس بالذكرى 66 لعيد الاستقلال.

وأشار سعيّد إلى أنه تم الاختيار على هذه الذكرى الوطنية الخالدة للتداول بشأن مشاريع مراسيم تتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائدته، والشركات الأهلية ومحاربة المضاربة غير المشروعة.

وبيّن أن هذه النصوص تاريخية بمقاييس العدل وتطبيق القانون والثورة والشعارات التي رفعها الشعب التونسي، وهي تعبر عن إرادة الشعب التونسي وتندرج في إطار بناء جمهورية جديدة وتونس جديدة تقوم على الحرية والعدل.

من ناحيتها، قدّمت رئيسة الحكومة عرضًا حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس والجهود التي يبذلها الفريق الحكومي في كل القطاعات بالرغم من الصعوبات والعراقيل ومحدودية الموارد المالية والأوضاع الإقليمية والدولية الدقيقة.

المصدر:يونيوز