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زيلينسكي: القدس مكان مناسب للقاء بوتين و الجنود الروس "يرتكبون جرائم حرب"

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه سيلتقي بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للحوار عاجلاً أم آجلاً، مشيراً إلى إمكانية عقد اجتماعه معه في القدس المحتلة.
رمز الخبر: ۶۴۵۸۸
تأريخ النشر: 21 March 2022

وأضاف زيلينسكي، في رسالة مصوّرة نشرها عبر حسابه في "تلغرام" في وقت متأخر مساء امس الاحد، أن "الجيش الروسي يبحث منذ 25 يوماً عن النازيين الأوكرانيين الذين اخترعهم، من دون أن يتمكّن من العثور عليهم".

وأشار إلى أن الجنود الروس يرتكبون جرائم حرب في أوكرانيا، لافتًا إلى تدمير المدرسة التي كان يحتمي فيها كثير من الناس، نتيجة الهجوم الجوي الذي نفذه الجيش الروسي في ماريوبول يوم 20 آذار/مارس الجاري.

وقال: "ما زلنا لا نعلم كم شخص على قيد الحياة، ولكن أنا واثق من أنه سيتم العثور على الطيار الذي أسقط القنبلة ومعاقبته مثل الطيارين الآخرين الذين يقتلون المدنيين".

وشدّد على ضرورة إقامة حوار مع بوتين من أجل تحقيق السلام، وأضاف: "رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يدعونا إلى الحوار مع روسيا، وهذه الدعوة مرتبطة بالحوار مع بوتين وستتحقق عاجلاً أو آجلاً، ومن الممكن حتى عقد اللقاء في القدس، وإذا كان هذا ممكناً، فسيكون القرار الصحيح لتحقيق السلام".

ولفت زيلينسكي إلى فتح 4 ممرات إنسانية، الأحد، أجلي من خلالها 7 آلاف و295 شخصًا، 4 آلاف منهم من ماريوبول، مؤكدًا استمرار عمليات الإجلاء.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لليوم السادس والعشرين على التوالي، مركزة على ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، وسط استمرار مساعي وساطة بين موسكو وكييف وتشديد الغرب عقوباته ضد روسيا.

المصدر:يونيوز

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