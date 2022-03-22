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وزيرة الخارجية الألمانية: الاتحاد الأوروبي سيقرر دعم أوكرانيا بمليار يورو لشراء أسلحة

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن الاتحاد الأوروبي سيخصص حوالي مليار يورو، كمساعدات إضافية لأوكرانيا لتتمكن من شراء أسلحة.
رمز الخبر: ۶۴۵۸۵
تأريخ النشر: 21 March 2022

وذكرت بيربوك، في تصريح صحافي اليوم الاثنين قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، "فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة، نرى أن هناك حاجة لدعم إضافي، لذلك سنتخذ قرارًا سياسيًا اليوم بأن نزيد الدعم من الجانب الأوروبي بمليار إضافي حتى تتمكن أوكرانيا من شراء الأسلحة بنفسها".

وأوضحت أن "ألمانيا ستعمل، على ضمان الإسراع في تنفيذ صفقات شراء الأسلحة إذا ما لجأت أوكرانيا للشركات المصنعة الألمانية".

ويجتمع اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث عدد من الملفات على رأسها التطورات في أوكرانيا، وأيضا الوضع في مالي.

كانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت، أمس الأحد، تخصيص 15.5 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا، فيما خصصت أيضا 22 مليون دولار آخرين كمساعدات إنسانية عاجلة بسبب الأوضاع التي تعاني منها كييف.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

المصدر:يونيوز

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