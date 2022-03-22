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رئيس الاتحاد البرلماني الدولي: قضية تغيير المناخ يجب أن تكون أولوية

انطلقت في إندونيسيا، أمس الاحد، أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 144 تحت عنوان "حشد البرلمانات للعمل في شأن تغير المناخ"، ذلك بحضور الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو، ومشاركة وفد برلماني كويتي برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.
رمز الخبر: ۶۴۵۸۱
تأريخ النشر: 21 March 2022

وفي كلمة له خلال المؤتمر، أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو إن "قضية تغيير المناخ يجب ان تكون أولوية الاتحاد في خطته ومناقشاته خلال اعمال مؤتمر هذا العام".

أضاف: "المؤتمر سينظر ايضا في احدث حالات انتهاكات حقوق الانسان التي عانى منها البرلمانيون في انحاء العالم كافة."

وأشار إلى "عزم الاتحاد البرلماني الدولي على العمل على تعزيز التأهب للامن الصحي بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وكذلك مشاركة الجمهور في عمل البرلمان بالشراكة مع برنامج التطوير في الامم المتحدة".

وشدد على "أهمية مناقشة البرلمانيين خلال المؤتمر قضية وقف الحرب في اوكرانيا بشكل فوري واتخاذ خطوات ملموسة لحل الازمة"، مضيفاً أن "الشعب الاوكراني تضرر كثيرا بسبب هذه الحرب فيما تضرر ايضا الشعب الروسي بسبب العقوبات الاقتصادية".

المصدر:يونيوز

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