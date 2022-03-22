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الرئيس شي جين بينغ يعرب عن صدمته بعد حادث تحطم طائرة جنوب البلاد ويدعو إلى إجراء تحقيق فوري

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إنه "تحت الصدمة" بعد تحطم طائرة على متنها 132 شخصاً الإثنين جنوب غرب البلاد، بحسب ما ذكره تلفزيون الصين المركزي.
رمز الخبر: ۶۴۵۷۹
تأريخ النشر: 21 March 2022

وفي ردّ سريع وغير معتاد، دعا شي إلى تبيان أسباب الحادث بأسرع وقت".

وتحطمت طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الصينية "تشاينا إيسترن"، صباح الإثنين، في جنوب غرب الصين، بحسب ما ذكره التلفزيون الرسمي في البلاد، بدون إعلان حصيلة للضحايا حتى الآن.

وبحسب المصدر فإن الطائرة من طراز بوينغ 737 تحطمت في منطقة غوانغشي الجنوبية، وكانت تقل 132 شخصاً على متنها، الأمر الذي تسبب "بحريق" مكان سقوطها.

ووفق وسائل إعلام محلية، أقلعت الطائرة في رحلة "إم يو 5735" بعد الساعة الأولى بعد الظهر بالتوقيت المحلي (05.00 بتوقيت غرينتش) من مدينة كونمينغ (جنوب غرب) متوجّهة إلى كانتون على مسافة حوالى 1300 كيلومتر.

ويعود تاريخ آخر حادث جوي كبير في الصين إلى آب/أغسطس 2010 وقد أسفر عن مقتل 42 شخصاً.

المصدر:يونيوز

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