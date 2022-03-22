زيلينسكي مخاطباً الألمان: قاطعوا الغاز الروسي ولا ترعوا آلة الحرب الروسية

وقال زيلينسكي اليوم الاثنين في رسالة عبر الفيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي: "بدون التجارة معكم، بدون شركاتكم وبنوككم، لن يكون لدى روسيا أموال لهذه الحرب"، وأضاف أن لا أحد لديه الحق في تدمير الشعوب وتقسيم أوروبا.

وقال زيلينسكي: "من فضلكم لا ترعوا آلة الحرب الروسية، لا ينبغي أن يكون هناك يورو واحد للمحتلين، مطالبًا بإغلاق جميع الموانئ أمام روسيا، وعدم توريد أي بضائع لها، والتخلي عن موارد الطاقة الروسية.

وبحسب مشغل نظام نقل الغاز الأوكراني، تم ضخ ما يقرب من 5،2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي إلى الغرب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 شباط/فبراير الماضي.

المصدر:يونيوز