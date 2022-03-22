السلطات تعلن مقتل 4 أشخاص في قصف صاروخي استهدف مركزًا تجاريًا بالعاصمة كييف

قُتل 4 أشخاص على الأقل في كييف جرّاء قصف صاروخي استهدف مركز "ريتروفيل" التجاري، فجر الاثنين، وفق ما أعلنت السلطات الاوكرانية.

أعلن فرع كييف لخدمة الحالات الطارئة الأوكرانية، مقتل 4 أشخاص واصابة آخر جراء استهداف القوات الروسية لمركز تسوق في العاصمة فجر اليوم الاثنين.

وأضاف أن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في موقع الهجوم الذي استهدف مركز تسوق في حي بوديلسكي.

وكان انفجار ضخم هز العاصمة خلال الهجوم الصاروخي، وشوهدت نيران بين أنقاض مركز "ريتروفيل" التجاري، بحسب صحافيّين كانوا في المكان.

وقالت خدمات الطوارئ الحكومية الأوكرانية إنها تلقت مكالمة الساعة 10.48 مساءً تفيد بأن حريقًا اندلع في مركز تجاري، مشيرة إلى أن القصف الروسي تسبب في نشوب حرائق بعدة طوابق وأضرمت النيران في عدة سيارات.

من جانبه، أكد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو صحة التقارير، قائلا إن "عدة انفجارات" سُمِعت، ونشر صورة للانفجار.

الى ذلك، أفادت مصادر صحفية بوجود مستودع للذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من مركز التسوق المستهدف

وفي سياق التقدم نحو العاصمة أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل أكثر من 80 من المرتزقة الأجانب والقوات الأوكرانية في منطقة ريفني، مشيرة إلى قصف مركز لتدريب المرتزقة الأجانب في ريفني بصواريخ كروز.

وقالت إن صواريخ كروز دمرت مستودعًا للذخيرة والأسلحة في مدينة سيليتس.

وأضافت الوزارة انها دمرت أكثر من 216 مسيرة أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية.

وأكدت استسلام أكثر من 60 عسكريًا أوكرانيًا في ضواحي كييف أغلبهم قيادات بالجيش.

وأشارت إلى قصف منشأة عسكرية بصواريخ مجنحة في ضواحي ريفني شمالي غرب أوكرانيا.

من جانبها قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن القوات الروسية تتقدم نحو كييف من الشمال الشرقي.

وأشارت إلى أن القوات الروسية لا تزال بعيدة بنحو 25 كيلومترا عن وسط كييف.

وتابعت أن روسيا ستعطي على الأرجح الأولوية لمحاولة تطويق كييف خلال الأسابيع المقبلة.

وتزامنًا، أعلنت السلطات في أوكرانيا عن فتح 8 ممرات إنسانية اليوم لخروج المدنيين، ليس من بينها مدينة ماريوبول.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لليوم السادس والعشرين على التوالي، مركزة على ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، وسط استمرار مساعي وساطة بين موسكو وكييف وتشديد الغرب عقوباته ضد روسيا.

المصدر:يونيوز