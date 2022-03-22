وزيرا خارجية أبو ظبي وطوكيو يؤكدان ضرورة الحل السياسي للأزمة الأوكرانية

استقبل وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، أمس الأحد، نظيره الياباني، يوشيماسا هاياشي، وجرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة.

وبحث الجانبان الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها التطورات في أوكرانيا، وأهمية تعزيز الجهود العالمية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

كما ناقشا جهود تحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق الطاقة والغذاء العالمية، في ظل تداعيات هذه الأزمة.

وتناولا أيضاً استعدادات مدينة أوساكا اليابانية، لاستضافة الدورة المقبلة من "إكسبو العالمي" التي من المقرر أن تقام فعالياتها من 13 نيسان/أبريل إلى 13 تشرين الأاول/أكتوبر 2025، على جزيرة يومشيما، حيث يقام الحدث للمرة الثالثة في مدينة أوساكا، بعد استضافته في دورتين سابقتين عامي 1970 و1990.

ورحب بن زايد، بزيارة يوشيماسا هاياشي، مؤكداً العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الإمارات واليابان، والحرص على تعزيز آفاق التعاون في مختلف القطاعات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

فيما أكد يوشيماسا هاياشي، حرص بلاده على تعزيز علاقتها الاستراتيجية مع دولة الإمارات في مختلف المجالات. مشيداً بتنظيمها المتميز لـ"إكسبو 2020 دبي"، ونجاحها في احتضان دورة مميزة من الحدث العالمي، رغم التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد-19".

المصدر:يونيوز