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95 جربحًا في حادث تصادم بين قطارين جنوب العاصمة تونس

أصيب 95 شخصًا على الأقل، جراء تصادم قطارين بالعاصمة التونسية، دون أن يسفر الحادث عن ضحايا، وفق ما أفاد ​الدفاع المدني​ التونسي
رمز الخبر: ۶۴۵۷۳
تأريخ النشر: 21 March 2022

أعلنت الحماية المدنية التونسية، اليوم الاثنين، عن إصابة 95 شخصًا في حادث تصادم بين قطارين جنوب العاصمة تونس.

وقال الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية، معز تريعة ان "تصادم قطارين في جنوب العاصمة ادى الى حرج 95 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفيات ولم يخلف ضحايا".

ووقع الحادث بين قطار الخطوط الداخلية الرابط بين وسط العاصمة وضاحيتها الجنوبية، وقطار الخطوط البعيدة السريع الرابط بين تونس ومحافظة سوسة الواقعة شرق البلاد، على مستوى محطة جبل الجلود وسط العاصمة تونس، من دون انحرافهما عن السكة أو حدوث انقلاب.

وحضرت سيارات الإسعاف الى المكان لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الجرحى إلى إحدى المستشفيات المحلية، كما حضر رجال السلطة لمعاينة تفاصيل الاصطدام.

وبحسب مصادر محلية، فإن أسباب الحادث لا تزال غامضة، وأن فرق الحماية المدنية حضرت الى المكان لإجلاء الجرحى، لافتةً إلى أن الحادث وقع على بعد بضع مئات من الأمتار عن المحطة النهائية والرئيسية للقطارات بالعاصمة تونس.

من جانبه أكد مصدر من الشركة التونسية للسكك الحديدية أنّ الشركة فتحت تحقيقًا عاجلًا للوقوف على أسباب الحادث، وقال إنّ حوادث التصادم المباشر بين القطارات تُعتبر حوادث نادرة وعادة ما تكون الأسباب ضعف التنسيق أو غياب التواصل بين سائقي القطارين المتصادمين والغرفة المركزية لتوجيه الخطوط، بمقر الشركة.

المصدر:يونيوز

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