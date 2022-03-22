أعمدة دخان كثيفة تغطي سماء تكساس جراء حريق هائل التهم مساحات شاسعة من الغابات

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان المسؤولين، أن طواقم الإطفاء الأميركية أحرزت تقدماً في مكافحة حرائق الغابات في الولاية.

وأسفرت الحرائق عن وفاة نائب كان يعمل إلى جانب فرق الإطفاء على إجلاء المدنيين إضافة إلى تدمير ما لا يقل عن 80 منزلاً وجزءاً كبيراً من بلدة كاربون الصغيرة في تكساس حسبما ذكرت صحف محلية.

وذكر المتحدث باسم خدمة إطفاء تكساس أنه تم احتواء حوالي 25٪ من الحريق. كما وأوضحت مصادر صحافية أن "الحرائق التهمت حوالي 330 كيلومتراً مربعاً، بما في ذلك نحو 185 كيلومتراً مربعاً في مجمع إيستلاند".

المصدر:يونيوز