رئاسة الوزراء تعلن فتح 8 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين باستثناء مدينة ماريوبول

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك اليوم الاثنين، إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن 8 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين المحاصرين في اوكرانيا.

وقالت فيريشوك في إحاطتها الصحافية، إن "الاتفاق حول الممرات الإنسانية يستثني مدينة ماريوبول".

وكانت قد اعلنت فيريشوك في وقت مبكّر من صباح اليوم، أن "بلادها ترفض طلب روسيا لإلقاء السلاح في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية مضيفة أن الاستسلام ليس خيارًا".

ويعقد كلا من الجانبين الروسي والأوكراني جولة من محادثات السلام اليوم الاثنين، وذلك في أعقاب رفض كييف طلب القوات الروسية باستسلام مدينة ماريوبول الساحلية خلال الليل.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيلو بودولياك في وقت متأخر من يوم الأحد، إن المفاوضات سوف تتم عن طريق الفيديو كونفرنس وتابع: عملت جموعات عمل الجانبين مؤخرا بشكل مكثف".

وأضاف بودولياك أن المحادثات مع موسكو لإنهاء الحرب ستستمر عدة أسابيع، وقال إن هناك مؤشرات على أن موقف موسكو أصبح "أكثر منطقية" وأكثر واقعية.

يأتي هذا في وقت قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، في تقرير حديث لها نشرته صحيفة " غارديان" البريطانية، إن القتال العنيف مستمر شمال العاصمة كييف، رغم تعثر التقدم الروسي من اتجاه الشمال الشرقي.

وأضافت أن "العاصمة الأوكرانية كييف تظل "الهدف العسكري الأساسي" لموسكو، مؤكدة ان "المقاومة الأوكرانية صدت القوات الروسية التي تتقدم من اتجاه هوستوميل إلى الشمال الغربي للبلاد".

وقالت: القوات الروسية لا تزال تبعد أكثر من 25 كم من العاصمة الأوكرانية كييف، من المرجح أن تعطي موسكو الأولوية لمحاولة تطويق المدينة خلال الأسابيع المقبلة.

المصدر:يونيوز