تحطم طائرة على متنها 133 شخصًا جنوب غرب البلاد والعمل جارٍ لاحصاء الأضرار

أعلنت إدارة الطيران المدني الصينية، اليوم الإثنين، تحطم طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة "تشاينا إيسترن إيرلاينز" وعلى متنها 133 شخصًا.

تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين "تشاينا إيسترن إيرلاينز"، على متنها 133 شخصاً، اليوم الإثنين، في جنوب غرب الصين، حسبما نقل التلفزيون العام بدون إعلان حصيلة أوّلية عن أضرار الحادثة.

وأفادت مصادر صحافية بأن الطائرة من طراز بوينغ-737 تحطمت قرب مدينة ووتشو في منطقة غوانغسي ما تسبب بحريق في الجبل الأمر الذي استدعى إرسال فرق الاسعاف الى مكان الحادثة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أقلعت الطائرة في رحلة "إم يو 5735" بعد الساعة الأولى بعد الظهر بالتوقيت المحلي (05,00 بتوقيت غرينتش) من مدينة كونمينغ (جنوب غرب) متوجّهة إلى كانتون على مسافة حوالى 1300 كيلومتر.

ويعود تاريخ آخر حادث جوي كبير في الصين إلى أغسطس/آب 2010 وقد أسفر عن مقتل 42 شخصًا.

المصدر:يونيوز