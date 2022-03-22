هونغ كونغ تعتزم تخفيف إجراءات كورونا الصارمة ابتداءً من نيسان/أبريل المقبل

تعتزم هونغ كونغ تخفيف بعض إجراءات مكافحة كوفيد-19 الشهر المقبل ورفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية من تسع دول وتقليص وقت الحجر الصحي للقادمين من الخارج وإعادة فتح المدارس.

وقد تؤدي هذه التحركات التي أعلنتها الرئيسة التنفيذية كاري لام اليوم الإثنين إلى وقف بعض الانتقادات من السكان الذين يشعرون بإحباط متزايد من الإجراءات الصارمة التي تطبق هونغ كونغ بعضها منذ أكثر من عامين.

وقالت لام في مؤتمر صحفي، إنه سيتم رفع حظر الطيران اعتبارًا من الأول من نيسان/أبريل في حين قد يتم خفض فترة الحجر الصحي في الفنادق للوافدين من 14 يومًا إلى سبعة أيام، إذا جاءت نتائج الاختبار سلبية. وسبق أن قالت لام إن هذه الإجراءات ستستمر حتى 20 نيسان/أبريل.

وأضافت لام إن المدارس ستستأنف الدراسة المباشرة اعتبارًا من 19 نيسان/أبريل بعد عطلة عيد القيامة بينما ستفتح الأماكن العامة بما في ذلك المرافق الرياضية أيضًا ابتداء من 21 من الشهر المقبل.

وأغلقت هونغ كونغ حدودها فعليًا منذ عام 2020 ولم يستطع سوى عدد قليل جدًا من الرحلات الجوية الهبوط في المدينة مما أدى بشكل فعلي إلى عزل مدينة كانت قد اكتسبت سمعة كمركز مالي عالمي.

المصدر:يونيوز