النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۴مشاهدات
‍ پ

الدفاع تعلن تدمير مستودع ذخيرة ومقرًا عملياتيًا قرب قرية سيليتس بصواريخ كروز عالية الدقة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن "صواريخ كروز عالية الدقة أطلقت من الجو أصابت مركز تدريب المرتزقة الأجانب والتشكيلات القومية الأوكرانية، يقع في ساحة تدريب الأسلحة المشتركة نوفايا لوبوميركا في منطقة ريفنو، مضيفة أن أكثر من 80 من المرتزقة والقوميين قتلوا".
رمز الخبر: ۶۴۵۶۵
تأريخ النشر: 21 March 2022

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، في احاطة اعلامية، "تدمير مستودع ذخيرة ومقرًا عملياتيًا قرب قرية سيليتس بصواريخ كروز عالية الدقة تم إطلاقها من الجو".

وأضاف كوناشينكوف أن "الطيران الروسي قام، خلال الليلة الماضية، بإصابة 44 هدفًا عسكريًا أوكرانيًا، من بينها: 4 نقط قيادة، وراجمتان للصواريخ، و6 منظومات صواريخ "بوك إم-1"، و3 مدافع "مستا-بي"، و4 مستودعات لذخائر المدفعية والصواريخ، و23 مكانا لتكديس المعدات العسكرية".

وأكد أن "وحدات من القوات المسلحة الروسية تقدمت، خلال الليل، 4 كيلومترات أخرى وسيطرت بالكامل على بلدة سلادكوي". مشيرًا أنه، في الوقت الحاضر، تواصل القوات تدمير مجموعات من كتيبة "دونباس" القومية (المحظورة في روسيا)".

وقال: "في قرية نيكولايفكا في ضواحي كييف، سيطر العسكريون الروس على موقع قيادة تحت الأرض تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث استسلم 61 جنديًا أوكرانيًا في موقع القيادة طواعية، أكثر من نصفهم من كبار ضباط القوات المسلحة الأوكرانية".

وختم البيان بإحصاء وزارة الدفاع منذ بدء العملية العسكرية الخاصة بحماية دونباس: "إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: تدمير 216 طائرة مسيرة، و180 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و1506 دبابات ومركبات قتال مصفحة أخرى، و152 بطارية صواريخ، و592 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و1284 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
أحداث أفغانستان وأوكرانيا تظهر صوابية خيار الشعب الإيراني في مواجهة الإستكبار العالمي
اجتماع العائلة حول سفرة "الهفت سين" أبرز مظاهر احتفالات النوروز
تعرف على سفرة السينات السبعة التقليدية للإيرانيين في عيد النوروز
سعيد: سيشارك الجميع في إبداء الآراء بالنظام السياسي الجديد
قديروف يعلن إرسال دفعة جديدة من المقاتلين الشيشان إلى أوكرانيا
نواب مستقلون يؤكدون توجههم للبرلمان السبت المقبل لانتخاب الرئيس
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الماليزي ويبحثان العلاقات الثنائية
محادثات غير معلنة بين القوى السياسية قبل جلسة البرلمان السبت المقبل
القوات الروسية توسع هجومها في مدينة ماريوبول جنوباً وتكثف من ضرباتها على المراكز العسكرية
بن زايد يلتقي السيسي في شرم الشيخ والاعلام الاسرائيلي يتحدث عن لقاء ثلاثي مع بينيت
حظر فيسبوك وانستغرام في موسكو بتهمة القيام بـ"أنشطة متطرفة"
في ثاني زيارة خلال 6 أشهر.. رئيس وزراء الاحتلال يلتقي السيسي في القاهرة
البرهان يزور السعودية بعد الإمارات وجنوب السودان واوغندا
إجراءات وقرارات حكومية تتعلق بإعادة إعمار نينوى
فعاليات رسمية في صنعاء بمناسبة اليوم الوطني للصمود
الدفاع: صاروخ "كينجال" اثبت فعاليته في تدمير الأهداف الأكثر حماية واستخدامه مستمر بالعملية
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية
إئتلاف 14 فبراير ينظم مهرجانا شعريا في الذكرى الحادية عشر لدخول قوات درع الجزيرة للبحرين
الدفاع تعلن تدمير مستودع ذخيرة ومقرًا عملياتيًا قرب قرية سيليتس بصواريخ كروز عالية الدقة
ماكرون وسانشيز يبحثان عن حلول لِلجم أسعار الطاقة بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا
غضب شعبي يرافق اختتام بطولة جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 لعام 2022
انتخابات بلدية الثلاثاء في المملكة والبلاد تدخل مرحلة الصمت الإنتخابي
موسكو تسلم السفير الاميركي مذكرة احتجاج على تصريحات بايدن غير المقبولة بحق بوتين
بلينكن: المسؤولية تقع على جميع الدول للضغط على ميانمار كي توقف جرائمها بحق الروهينغيا
إصابة طفلين بقصف سعودي على مديرية باقم في صعدة
إصابة 95 شخصا في حادث تصادم بين قطارين
الخارجية المغربية تشيد بموقف الحكومة الإسبانية بشان الصحراء الغربية
كييف تدعو بكين إلى لعب "دور مهم" لإيجاد حل لإنهاء العملية العسكرية الروسية
إقتصاديون يؤكدون أن إعفاء المواد الغذائية من الضرائب يخفض من اسعارها
اشتداد المعارك في ماريوبول في ظل تفاقم الوضع الانساني
پرطرفدارترین عناوین
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد في أفغانستان