الدفاع تعلن تدمير مستودع ذخيرة ومقرًا عملياتيًا قرب قرية سيليتس بصواريخ كروز عالية الدقة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن "صواريخ كروز عالية الدقة أطلقت من الجو أصابت مركز تدريب المرتزقة الأجانب والتشكيلات القومية الأوكرانية، يقع في ساحة تدريب الأسلحة المشتركة نوفايا لوبوميركا في منطقة ريفنو، مضيفة أن أكثر من 80 من المرتزقة والقوميين قتلوا".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، في احاطة اعلامية، "تدمير مستودع ذخيرة ومقرًا عملياتيًا قرب قرية سيليتس بصواريخ كروز عالية الدقة تم إطلاقها من الجو".

وأضاف كوناشينكوف أن "الطيران الروسي قام، خلال الليلة الماضية، بإصابة 44 هدفًا عسكريًا أوكرانيًا، من بينها: 4 نقط قيادة، وراجمتان للصواريخ، و6 منظومات صواريخ "بوك إم-1"، و3 مدافع "مستا-بي"، و4 مستودعات لذخائر المدفعية والصواريخ، و23 مكانا لتكديس المعدات العسكرية".

وأكد أن "وحدات من القوات المسلحة الروسية تقدمت، خلال الليل، 4 كيلومترات أخرى وسيطرت بالكامل على بلدة سلادكوي". مشيرًا أنه، في الوقت الحاضر، تواصل القوات تدمير مجموعات من كتيبة "دونباس" القومية (المحظورة في روسيا)".

وقال: "في قرية نيكولايفكا في ضواحي كييف، سيطر العسكريون الروس على موقع قيادة تحت الأرض تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث استسلم 61 جنديًا أوكرانيًا في موقع القيادة طواعية، أكثر من نصفهم من كبار ضباط القوات المسلحة الأوكرانية".

وختم البيان بإحصاء وزارة الدفاع منذ بدء العملية العسكرية الخاصة بحماية دونباس: "إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: تدمير 216 طائرة مسيرة، و180 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و1506 دبابات ومركبات قتال مصفحة أخرى، و152 بطارية صواريخ، و592 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و1284 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

المصدر:يونيوز