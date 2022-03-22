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الجزائر وبكين تؤكدان على ضرورة الالتزام بحل النزاعات سلميًا عبر الحوار والتفاوض

أكدت الجزائر والصين رفضهما "إساءة استعمال العقوبات أحادية الجانب والمخالفة للقانون الدولي" في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، تفادياً للمساس بالظروف المعيشية لشعوب الدول.
رمز الخبر: ۶۴۵۶۴
تأريخ النشر: 21 March 2022

جاء ذلك في بيان جزائري صيني مشترك، نشرته الخارجية الجزائرية، في ظل زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى بكين، بدأها السبت، وتنتهي اليوم الإثنين.

وقال البيان إنه "فيما يخص القضية الأوكرانية، شدّد الجانبان على ضرورة التمسك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، مع التمسك بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة ومراعاة الانشغالات الأمنية المعقولة للأطراف المعنية".

كما دعا الجانبان، وفق البيان إلى "ضرورة الالتزام بحل النزاعات سلميا عبر الحوار والتفاوض، وعدم إساءة استعمال العقوبات الأحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي، تفاديا لانتهاك القواعد الدولية والمساس بالظروف المعيشية لشعوب الدول".

وشددا على "ضرورة التخفيف من حدّة الانعكاسات الإنسانية التي قد تنجم عنها، كما يحرص الجانبان على بذل جهود مشتركة في هذا الصدد".

من جهة أخرى نقل البيان عن الجانبين التأكيد على "ضرورة حل القضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية التي تكرس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

واعتبرا ذلك شرطًا "لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الاحترام المتبادل والالتزام بالمبادئ القائمة على العدل والإنصاف والدفع نحو إيجاد حلول سياسية وسلمية للأزمات الأخرى بالمنطقة".

المصدر:يونيوز

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