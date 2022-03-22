ورقة سياسية: الحرب الشاملة على روسيا

في مقاربة لمعالم استخدام الحرب الشاملة ضد روسيا، نستعرض لكم في هذه الورقة، الإجراءات العدائية التي فرضها الغرب على روسيا من أجل تدمير مواردها حتى لا تتمكن من مواصلة العملية العسكرية، وقد تشمل هذه الإجراءات استهداف البنية الاقتصادية الرئيسية في روسيا، ومنع وصول الإمدادات الأساسية من المياه والغذاء وحتى منعها من المشاركات الرياضية. وتبيّن هذه الورقة من هو المتضرر الأكبر من هذه الحرب الشاملة، مع إشارة الى الإجراءات الروسية الإستباقية لتحصين نفسها من تداعيات هذه الحرب.

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المصدر:مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير