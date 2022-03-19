السيد نصرالله ينفي بشكل قاطع وجود مقاتلين وخبراء من حزب الله في أوكرانيا

نفى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وبشكل قاطع وجود مقاتلين وخبراء من حزب الله في أوكرانيا، يقاتلون إلى جانب القوات الروسية.

واوضح السيد نصرالله خلال كلمته التي خصصها اليوم لاحتفال جمعية كشافة الامام المهدي في عيد تأسيسها بذكرى ولادة الامام المهدي عليه السلام، اليوم الجمعة، أنه "لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة أو أي ساحة من ساحات هذه الحروب".

وطالب السيد نصرالله الدولة اللبنانية والحكومة بتشكيل هيئة طوارئ لأن تداعيات الحرب في اوكرانيا وصلت إلى لبنان والمنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد زعمت أن روسيا استعانت بنحو ألف مقاتل من سوريا ومن حزب الله، في العملية التي تجري في روسيا لحماية اقليم دونباس.

وادعت الوزارة أن "الشرط الرئيسي للمقاتلين الأجانب هو تجربة القتال في المدينة".

وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة في أوكرانيا، للاسبوع الرابع التوالي، مركزة على ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، وسط استمرار مساعي وساطة بين موسكو وكييف وتشديد الغرب عقوباته ضد روسيا.

المصدر:يونيوز