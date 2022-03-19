تقرير: أدوات الولايات المتحدة في الاستحواذ الاستراتيجي على أوكرانيا

اعتمدت هذه الورقة بشكل كامل على الاستشهاد بالمراجع الغربية والروسية، في مسألة الصراع على موقع أوكرانيا بين الطرفين الروسي والأمريكي، من أجل ذلك اعتمدنا منهجية، عرض أبرز بنود الاتفاقيات المبرمة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، ثم تبيان واقع الحال من الصحافة ومراكز الدراسات الغربية، إضافة الى الروسية، وهذه الاتفاقيات والأدوات هي؛ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الامريكية الاوكرانية في البيان المشترك، والوثيقة الموقعة بين الطرفين في هذا الخصوص، إضافة الى الاستراتيجية المدمجة لوزارة الخارجية الامريكية، ونشاطات وكالة التنمية الدولية الامريكية USAID، والمجالات التي تستهدفها. كما تركنا بعض البنود، لا سيما الداخلة في نشاطات USAID، بدون بذل مجهود للتعليق، لأن أهدافها تتحدث عن نفسها.

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المصدر:مركز دراسات غرب آسيا