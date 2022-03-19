زيلينسكي يزور مصابي كييف ويقدم لهم الهدايا

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجرحى الاوكرانيين في أحد مستشفيات العاصمة كييف.

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جرحى العمليات الروسية على العاصمة كييف، في أحد المستشفيات.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية في بيان، أن "زيلينسكي زار أفراد عائلة ومواطنين آخرين أصيبوا بنيران الجيش الروسي أثناء إجلائهم من بلدة فورزيل التابعة للعاصمة".

وتحدث زيلينسكي مع المصابين وقدم لهم الهدايا، متمنيا الشفاء العاجل للجميع، مؤكداً أنهم "سينتصرون في حربهم ضد روسيا".

يذكر أنه في 24 من شباط/فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا لحماية امن روسيا، تبعتها ردود فعل دولية وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

المصدر:يونيوز