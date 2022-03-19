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طهران تؤكد استعدادها للتوصل إلى إتفاق نهائي في محادثات فيينا شريطة الالتزام بخطوطها الحمراء

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان تأكيد استعدادها للتوصل إلى إتفاق نهائي في محادثات فيينا لإلغاء الحظر لكن شريطة أن يلتزم الجميع بخطوطها الحمراء.
رمز الخبر: ۶۴۵۵۶
تأريخ النشر: 18 March 2022

جددت طهران التأكيد على استعدادها للتوصل إلى إتفاق نهائي في محادثات فيينا لإلغاء الحظر لكن شريطة أن يلتزم الجميع بخطوطها الحمراء.

هذا التأكيد جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان الذي اعتبر في اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية ليز تراس، أن "مسألة الوصول الى اتفاق جيد ومستدام منوط بأن تتصرف واشنطن بواقعية، وألا تطرح مطالب جديدة وخاطئة"، فيما أعربت تراس عن ارتياحها للتطورات الجديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعت الى تعزيزها.

وكان عبداللهيان قد تحدث في وقت سابق عن قضيتين لا تزالان عالقتين في محادثات فيينا وقال "إن مفاوضات فيينا وصلت الى مرحلة الاتفاق، لكن هناك نقطتين ما زالتا عالقتين تتعلق بالضمانات الاقتصادية"، مشيرا إلى أن "الجانب الأميركي إذا كانت لديه الإرادة الحقيقية لحل القضيتين المتبقيتين، فان طهران مستعدة للحسم واتخاذ القرار النهائي في أقرب وقت".

وألمح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إلى قرب التوصل إلى تفاهم مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي رافضا تأكيد أو نفي ما إذا كان التلميح الايراني إلى وجود موضوعين عالقين يشير إلى ضمانات تطالب بها ايران حتى في حالة حدوث تغير سياسي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إزالة حرس الثورة الاسلامية من قائمة الحظر الأمريكية.

وقال برايس: "نحن قريبون من اتفاق محتمل لكننا لم نبلغه بعد فلم يتبق سوى القليل من الوقت بالنظر للتقدم النووي الذي احرزته طهران في تطوير برنامجها النووي فهذه مسألة ينبغي حلها بشكل عاجل ونعتقد أن بالإمكان تسوية القضايا المتبقية".

يذكر أن الأسبوع الماضي أشار منسق الاتحاد الأوروبي المكلف بإدارة مباحثات إحياء الاتفاق النووي إنريكي مورا إلى أن المفاوضات بلغت مرحلة كتابة 'الهوامش'، أي أن النص الأساسي أنجز بشكل شبه كامل.

المصدر:يونيوز

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