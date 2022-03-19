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الصفدي يبحث مع المبعوث الصيني مستجدات المنطقة والقضية الفلسطينية

بحث وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي مع المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط تشاي جيون، أطر تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
رمز الخبر: ۶۴۵۵۲
تأريخ النشر: 18 March 2022

كما تطرق اللقاء إلى آخر المستجدات في المنطقة، وفي مُقدمها القضية الفلسطينية، حيث أكد الصفدي على أن لا بديل لحل الدولتين الذي يُجسد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة.

وأطلع الصفدي المبعوث الصيني على الجهود التي تقوم بها المملكة لإعادة إطلاق المفاوضات السلمية على أساس القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة، وشدد على على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، وعدم التضييق على المصلين، ووقف كل الإجراءات الاستفزازية في المقدسات، خصوصاً خلال شهر رمضان المُبارك.

كما أكّد الصفدي ضرورة استمرار توفير الدعم اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، وضمان حماية قدرة الوكالة تقديم خدماتها الحيوية للاجئين وفق تكليفها الأممي. وشكر الصفدي الصين على دعمها لحلّ الدولتين وللأنروا، لافتاً إلى انسجام مبادرة الرئيس الصيني بشأن القضية الفلسطينية مع الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وخصوصاً فيما يتعلق بقاعدة الأرض مقابل السلام.

وبحث الجانبان أيضاً التطورات المرتبطة بالأزمة السورية وجهود التوصل لحلٍ سياسي لها، واستعرضا المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أكّد المبعوث الصيني جيون موقف بلاده الداعم للعملية السلمية ولجهود تفعيلها على أساس حل الدولتين. وثمّن دور الأردن الرئيس في جهود تحقيق السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في المنطقة. وأكّد على أهمية دور الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس وضرورة احترام الوضع التاريخي فيها.

وأكد المبعوث الصيني حرص بلاده على استمرار التنسيق مع المملكة في جهود تفعيل العملية السلمية وحل الأزمات الإقليمية.

المصدر:يونيوز

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