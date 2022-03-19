بلينكن: الهجوم الروسي على أوكرانيا لم يحقق أهدافه ولن نتردد في معاقبة بكين بحال ساعدت روسيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ان "الهجوم الروسي على أوكرانيا لم يحقق أهدافه حتى الآن"، مصيفا ان "عقوباتنا أعادتها 30 سنة للوراء". وقال ان "روسيا تهيئ المشهد لاستخدام أسلحة كيميائية وتزعم أن اوكرانيا هي من تستخدمها" . كما أعلن ان الرئيس الامريكي سيؤكد لنظيره الصين أن بكين ستتحمل عواقب أي دعم محتمل للعملية العسكرية الروسية.

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن "استهداف المدنيين بشكل مقصود في أوكرانيا يعد جريمة حرب".

وأوضح بلينكن، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، أن "الخبراء يعملون على توثيق وتقييم جرائم الحرب المحتملة".

واعتبر ان "الهجوم الروسي على أوكرانيا لم يحقق أهدافه حتى الآن"، مضيفا ان "المسؤولين المحليين في أوكرانيا يتم اختطافهم ووضع بدائل يخضعون للروس".

وأعلن أن الولايات المتحدة ستستمر في زيادة الضغوط على روسيا حتى تنهي عمليتها في أوكرانيا. وقال "سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا وسنواصل فرض العقوبات على روسيا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن العقوبات أعادت روسيا 30 عاما إلى الوراء والغزو لم يحقق أهدافه.

وأضاف بلينكن: "سنرسل المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني، ووفرت إدارة بايدن ملياري دولار لأوكرانيا منهم مليار دولار في الأسبوع الماضي فقط، ونطالب الجميع بمواصلة الضغط على روسيا لوقف حربها على أوكرانيا".

واردف "لا أرى أي إشارات على نية روسيا وقف عدوانها، و نثمن بقاء أوكرانيا على طاولة التفاوض رغم تعرضها للعدوان المتواصل، ونحن لن نتردد في فرض عقوبات على الصين إن قامت بتقديم المساعدة لروسيا في حربها، فالصين ترفض إدانة الحرب في أوكرانيا وقلقون من احتمال مساعدتها لروسيا في حربها".

وتابع: "أزمة اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا هي الأسرع نموا، وقد وفرت إدارة بايدن ملياري دولار لأوكرانيا منهما مليار دولار في الأسبوع الماضي فقط، وسنرسل المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني، ونطالب الجميع بمواصلة الضغط على روسيا لوقف حربها على أوكرانيا".

واعتبر وزير الخارجية الأميركي أن "أفعال ​روسيا​ لها تأثير على كل العالم، وتداعيات الهجوم الروسي تؤثر على ​الاقتصاد العالمي​ وعلى ​أسعار​ ​الوقود".

وأوضح أنه "مع كل يوم يمضي يتزايد عدد ضحايا الحرب الروسية في ​أوكرانيا​، والاستهداف المقصود للمدنيين يعد جريمة حرب، وخبراؤنا يعملون على توثيق جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا".

وأضاف الوزير الأميركي: "روسيا تهيئ المشهد لاستخدام أسلحة كيميائية وتزعم أن ​اوكرانيا​ هي من تستخدمها"، كاشفا أن "غزو روسيا لأوكرانيا لم يحقق أهدافه ولا يسير ضمن الخطة الموضوعة".

وفي سياق آخر، قال بلينكن ان "الصين ترفض إدانة الحرب في أوكرانيا وقلقون من احتمال مساعدتها لروسيا في حربها".

واعلن وزير الخارجية الأميركي، إن الرئيس جو بايدن سيؤكد لنظيره الصيني، شي جين بينغ، خلال مكالمتهما الهاتفية المقبلة، أن بكين ستتحمل عواقب أي دعم محتمل للعملية الروسية في أوكرانيا.

واستطرد "نعتقد أن الصين على وجه الخصوص تتحمل مسؤولية استخدام نفوذها على الرئيس (فلاديمير) بوتين والدفاع عن القواعد والمبادئ الدولية التي تعلن أنها تدعمها".

وأوضح أن "الصين تتحرك في الاتجاه المعاكس برفضها إدانة هذا العدوان بينما تسعى إلى تصوير نفسها على أنها حكم محايد، ونحن قلقون من أنهم يفكرون في مساعدة روسيا بشكل مباشر بمعدات عسكرية لاستخدامها في أوكرانيا. وسيكون الرئيس بايدن كذلك يتحدث مع الرئيس شي غدا وسوف يوضح أن الصين ستتحمل مسؤولية أي إجراءات تتخذها لدعم العدوان الروسي ولن نتردد في فرض تكاليف".

وأشار إلى أنه "لن نتردد في فرض عقوبات على الصين إن قامت بتقديم المساعدة لروسيا في حربها، ونثمن بقاء أوكرانيا على طاولة التفاوض رغم تعرضها للعدوان المتواصل، ولا أرى أي إشارات على نية بوتين وقف عدوانه".

المصدر:يونيوز