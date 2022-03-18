حماس: نتابع بخطورة إزدياد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ونحذر الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" أنها تتابع بخطورة إزدياد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، حذر القيادي في الحركة اسماعيل رضوان الاحتلال الصهيوني من مغبة الاستمرار في هذه الاقتحامات الجرائم بحق القدس.

وقال رضوان "عليه أن يتذكر معركة سيف القدس وأن سيف القدس لن يغمد"، مضيفاً "على الاحتلال أن يتحمل كامل التداعيات المترتبة عن استفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني".

ودعا رضوان الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه والدفاع عنه، ضد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال الصهيوني.

حماس : المقاومة في حالة صعود والاحتلال إلى زوال ونحذره من مغبة أي عدوان

أكدت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" أن الاحتلال الاسرائيلي يقيم حسابات كبيرة للمقاومة الفلسطينية، ولديه هاجس من شهر رمضان لأن معركة سيف القدس كانت في رمضان ردا على جرائم واستفزازات الاحتلال ومستوطنينه لأبناء شعبنا والاعتداء على المجسد الأقصى.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، قال القيادي في الحركة اسماعيل رضوان إن "الاحتلال اليوم لديه هذا الرعب من المقاومة الفلسطينية، وهذا يدلل على ما رسخته معركة سيف القدس من هاجس وإرهاب لديه".

وأكد رضوان أن "المقاومة في حالة صعود والاحتلال إلى زوال، ونحذر الاحتلال الصهيوني من مغبة أي عدوان على قدسنا وأقصانا أو أهلنا".

حماس: أي مساس بأهلنا في القدس سيكون الرد عليه بالمقاومة

أكدت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" أنها تتابع وقوى المقاومة ما يحدث في المدينة المقدسة وأولى القبلتين وأهلنا في حي الشيخ جراح واعتداءات قطعان المستوطنين ومحاولة استفزاز مشاعر شعبنا الفلسطيني.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، توجه القيادي في الحركة اسماعيل رضوان الى الشعب الفلسطيني بالقول "لن نخذلكم وسنكون معكم، لن نتخلى عنكم وعلى الاحتلال أن يدرك هذه المعادلة، أن أي مساس بأهلنا في بيت المقدس سيكون الرد عليه بالمقاومة".

وأضاف "ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني إلى تصعيد المقاومة ونقاط الاشتباك مع هذا الاحتلال الصهيوني ضد هذا العدوان المستمر على المقدسات وأهلنا في القدس والضفة الغربية".

حماس: الضفة كانت وستبقى خزانا للمقاومة الفلسطينية

أكدت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" أن تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية يدلل على أن الضفة تستعيد حيويتها وعافيتها، وأن الضفة كانت وستبقى خزانا للمقاومة الفلسطينية.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، قال القيادي في الحركة اسماعيل رضوان "نحيي أهلنا في الضفة الغربية وندعو إلى تصعيد الاشتباك والمقاومة مع الاحتلال الصهيوني، لأن هذا الاحتلال لا يعرف إلا لغة القوة".

حماس: على السلطة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والانحياز إلى خيار الشعب

دانت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" ما تقوم به السلطة الفلسطينية من حملة اعتقالات ضد المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، دعا القيادي في الحركة اسماعيل رضوان "السلطة الفلسطينية أن توقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وأن تنحاز إلى خيار الشعب الفلسطيني، وان ترفع اليد الغليظة عن المقاومة"، معتبراً أن "الرد على هذه الحملة المسعورة هو بتصعيد الاشتباك مع الاحتلال الصهيوني".

حماس: قضية الأسرى هي محل إجماع وطني وتقف على سلم أولويات المقاومة

أكدت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" أن "قضية الأسرى هي محل إجماع وطني وتقف على سلم أولويات المقاومة التي لن يهدأ لها بال حتى ينالوا حريتهم، وهي معهم ولن تخذلهم".

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، وجه القيادي في الحركة اسماعيل رضوان "التحية إلى الأسرى البواسل الذين يخوضون المعركة ضد الاحتلال، وهم يستعدون إلى الإضراب المفتوح في الـ25 من الشهر الجاري ردا على جرائم الاحتلال بحقهم".

وحمل رضوان "الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد وتداعيات في المنطقة باستمرار هذه الجرائم بحق أسرانا، وقدسنا وأهلنا".