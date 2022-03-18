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لوكاشينكو يعرب عن ثقته في انتهاء النزاع في أوكرانيا قريبا بتوقيع كييف السلام أو الاستسلام

أعرب الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن ثقته في انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قريبا، مشيرا إلى أنه إذا لم تقم كييف بتوقيع اتفاق مع موسكو، فسيتعين عليها توقيع وثيقة استسلام.
رمز الخبر: ۶۴۵۴۴
تأريخ النشر: 18 March 2022

وقال لوكاشينكو في لقاء مع التلفزيون الياباني، اليوم الخميس، "أنا على يقين أن هذا النزاع - العملية العسكرية - سينتهي سلميا قريبا".

وفي الوقت نفسه، أعرب لوكاشينكو عن اعتقاده، أنه، إذا لم يبرم الرئيس فولوديمير زيلينسكي اتفاقًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فسيتعين عليه التوقيع على وثيقة استسلام.

وأضاف، "للمرة الأولى، سأخبركم بالشيء الرئيسي: روسيا تعرض على أوكرانيا.. بوتين على زيلينسكي؛ أعرف ذلك بيقين مطلق، نسخة مقبولة تماما من الاتفاق".

وتابع "اليوم لا يزال من الممكن لأوكرانيا وروسيا التوصل إلى اتفاق، وتوقيع زيلينسكي لهذه الاتفاقية مع بوتين. إذا لم يوافق زيلينسكي على ذلك، صدقوني، فسيتعين عليه التوقيع على وثيقة استسلام، في وقت قصير".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تستأنف، اليوم الخميس.

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس البيلاروسي، إسقاط صاروخين باليستيين من طراز "توتشكا أو"، انطلقا من الأراضي الأوكرانية تجاه أراضي بلاده؛ متوعدا بالرد، حال استمرت الاستفزازات.

واستطرد لوكاشينكو في اللقاء "لقد أطلقوا صاروخين الأسبوع الماضي. على الأقل صاروخان من طراز توتشكا أو، باتجاه أراضي بيلاروس. لحسن الحظ تمكنَا من إسقاطهما".

وأكمل رئيس بيلاروس، "إذا تواصلت الاستفزازات تجاه بيلاروس، فإننا ستضطر للرد عليها".

ووفقًا لـ لوكاشينكو، في 23 - 24 شباط/فبراير، خططت أوكرانيا لضرب بيلاروسيا من أربع نقاط، حيث ينتهك الجانب الأوكراني الحدود البيلاروسية بالطائرات المسيرة.

وأردف الرئيس البيلاروسي، "لذلك، إذا عملوا على استفزازنا باستمرار، فسنضطر للرد. لكنني مقتنع عمليًا، أننا لن نضطر للقتال ضد أوكرانيا".

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس وامن روسيا.

المصدر:يونيوز

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