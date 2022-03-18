قيادات جيش الاحتلال تبدي قلقها من قوة وحدة الرضوان في حزب الله في اي مواجهة مقبلة

كشف جيش الاحتلال الاسرائيلي عن تشكيله وحدة من وحدات النخبة مهمتها مواجهة قوة الرضوان في حزب الله في الحرب المقبلة، وتوقع قادة هذه الوحدة من ان تسيطر وحدة الرضوان في البداية على جزء من الجليل، وتفقد الجيش الاسرائيلي الحركة.

كشف اعلام الاحتلال عن وحدة خاصة تشكلت من وحدات النخبة في الجيش الاسرائيلي من اجل مواجهة قوة الرضوان التابعة لحزب الله، ومهمة هذه الوحدة والتي تعتبر نخبة النخبة في جيش الاحتلال الدفاع عن المستوطنات في الجليل في حال الحرب مع حزب الله والتعامل مع اقتحام قوات الرضوان وسيطرتها على قسم من الجليل.

وبحسب إعلام العدو فإن هذه الوحدة ستكون اول من سيصطدم بقوات الرضوان التي تشكل أكبر هاجس وسيناريو مرعب للجيش الاسرائيلي، بحسب اعلام الاحتلال.

وقامت قوة نخبة النخبة في جيش الاحتلال بتدريبات على سيناريوهات متعددة، حيث التوقعات ان تكون السيناريوهات مرعبة، حيث سيرافق دخول قوات الرضوان الى الجليل سيطرة اولية وتساقط للصواريخ، وتحكم من قبل قوة الرضوان بحركة الجيش الاسرائيلي في البداية بحسب قادة الوحدة.

يذكر أن اعلام الاحتلال وفور عرض حزب الله لوحدة التزلج الخاصة، عرض لقوة التزلج الخاصة في الجيش الاسرائيلي، وها هو اليوم يعرض قوة نخبة النخبة لمواجهة قوة الرضوان، في انقلاب لمشهد جيش النخبة، الذي تحول من جيش نموذجي في الكفاءة العسكرية الى جيش مقلد لكفاءات مقاومة، اصبحت هي النموذج.

المصدر:يونيوز