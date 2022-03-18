يارالله: لضرورة توخي الحذر وتكثيف الجهد الاستخباري وتنفيذ العمليات الاستباقية ضد الإرهابيين

زار رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الأربعاء، فرقة المشاة الأولى-قاطع ديالى.

ورافق يار الله معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وقائد القوات البرية، وأمين سر العمليات رئاسة أركان الجيش، ومدير قسم استخبارات وأمن قيادة القوات البرية، كما كان في استقباله قائد عمليات ديالى وقائد فرقة المشاة الأولى وعدد من ضباط الركن.

وكانت المحطة الأولى لجولته زيارة قيادة الفرقة المشاة الأولى وحضور تسلم وتسليم القائد السابق والحالي لمنصبيهما.

بعدها، قدّم قائد عمليات ديالى إيجازاً مفصلاً، عن قاطع المسؤولية وأبرز التحديات التي تواجه سير العمل، إذ وجه سيادته الى إعادة انفتاح القطعات بما يؤمّن التهديدات من عصابات داعش الإرهابية.

وكانت المحطة الثانية لجولته زيارة قاطع محور عمليات الحشد الشعبي، إذ قدّم قائد المحور إيجازاً مفصلاً عن قاطع المسؤولية.

وأثنى رئيس أركان الجيش على التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في المحافظة، ووجّه القادة والآمرين ، مؤكداً على الاهتمام بالمقاتلين وتأمين كافة شؤونهم الإدارية.

المصدر:يونيوز