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الدفاع: إسقاط 182 طائرة ومروحية و177 مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية

احصت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، واعلنت إسقاط 182 طائرة ومروحية و177 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية منذ بدء العملية، موضحة انه تم خلال يوم واحد إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" وخمس طائرات مسيرة.
رمز الخبر: ۶۴۵۳۹
تأريخ النشر: 17 March 2022

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي قام بتدمير ما يقرب من 1400 دبابة ومدرعة، و177 طائرة مسيرة و182 طائرة ومروحية تابعة للقوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.

وقال كوناشينكوف: "قامت القوات الجوية ووسائل الدفاع الجوي خلال اليوم الماضي بإسقاط مروحية واحدة من طراز "مي-24"، ومروحية واحدة من طراز "مي-8"، و 12 طائرة مسيرة، و3 مسيرات من طراز "بيرقدار تي بي-2". كما قامت القوات الجوية بتدمير 29 هدفا أوكرانيا، من بينها راجمة صواريخ واحدة، و3 نقاط قيادة، من بينها نقطة قيادة ميدانية متحركة، و6 مستودعات ذخيرة، و14 مكانا لتكديس المعدات العسكرية".

وأضاف: "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية: 182 طائرة ومروحية، 177 طائرة مسيرة، 1393 دبابة ومدرعة، 134 راجمة صواريخ، 523 مدفعية ميدان وهاون، و1182 وحدة مركبة عسكرية خاصة".

وأضاف كوناشينكوف أنه خلال الـ24 الماضية، ضربت طائرات عملياتية وتكتيكية وطائرات عسكرية وطائرات بدون طيار 46 منشأة عسكرية في أوكرانيا. من بينها: 11 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، بما في ذلك منظومة "إس-300"، وقاذفة صواريخ متعددة الإطلاق، وثلاثة مراكز قيادة، ومحطة حرب إلكترونية واحدة، وسبعة مستودعات ذخيرة و 18 منطقة تركيز للمعدات العسكرية.

المصدر:يونيوز

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