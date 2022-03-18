الحكومة تقرر دعم قطاع النقل للحفاظ على أسعار التنقل اليومي

أعلنت الحكومة المغربية تقديم دعم للعاملين في قطاع النقل، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الوضع الراهن، الذي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات على المستويين الوطني والعالمي.

وشكلت الحكومة لجنة وزارية لترجمة هذا الدعم، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه العملية في الأيام المقبلة.

واكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن الحكومة رصدت الاعتمادات الضرورية لمواكبة مختلف المتدخلين في قطاع النقل، من أجل الحفاظ على استقرار أسعار التنقل اليومي للمواطنين سواء داخل المدن أو بينها.

وتابع أن الحكومة ستتدخل أيضا من أجل تخفيف عبء أسعار النقل، لاسيما نقل البضائع، وهو الأمر الذي سيمكن من الحفاظ على استقرار أسعار مختلف السلع في الأسواق المحلية.

ومن جهته، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إلى أن الحكومة انخرطت في حوار مع مهنيي النقل في إطار مساعيها للمساهمة في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

المصدر:يونيوز