وزير الخارجية البورندي يبحث مع المسؤولين الجزائريين أهمية التنسيق في المحافل الدولية

شدد رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، ووزير الخارجية البورندي ألبرت شينجيرو على أهمية التنسيق في المحافل الدولية، وعلى وجه أخص داخل الإتحاد الإفريقي.

وأوضح بيان لمجلس الأمة أن قوجيل استقبل الوزير البورندي، حيث أكد الطرفان "أهمية التنسيق في المحافل الدولية، لا سيما داخل الإتحاد الإفريقي".

واستعرض رئيس مجلس الأمة خلال اللقاء المقاربة التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والرامية إلى "التعاون البيني على مستوى القارة وتفعيل كل آليات التعاون بين دولها، من أجل استغلال أمثل لمواردها البشرية والمادية خدمة لشعوبها".

ودعا قوجيل في هذا الصدد إلى تكثيف التعاون والشراكة بين دول القارة خدمة لإفريقيا، وتجسيدا لأمانيها في الرقي والنمو"، مع تأكيده على "تعزيز التعاون البرلماني البيني لمواكبة ومرافقة التعاون بين حكومتي البلدين".

المصدر:يونيوز