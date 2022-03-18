مواطنون يقصدون المناطق حيث تتساقط الثلوج لقضاء يوم في الطبيعة الشتوية

وشهدت كل من مدينة إفران، ميدلت وجماعة تيقي المتواجدة شمال أكادير تساقطات ثلجية مهمة، ما جعل السكان والفلاحين يأملون خيرا، بعد حالة من الجفاف شهدتها البلاد في الأونة الأخيرة.

وارتدت جبال كل من إفران، ميدلت وأكادير حلة بيضاء، حيت كست الثلوج الجبال والهضاب لتعطي مناظر ولوحات فنية تسر الزائرين. وكانت مجموعة من الأسر، قصدت هذه المناطق من أجل الاستمتاع بالثلوج، والترويح عن أنفسهم.

ولا تضفي الثلوج، التي تساقطت على المنطقة، جمالية وحسب، بل تفضي إلى حركية اقتصادية مهمة، سواء تعلق الأمر بالموسم الفلاحي، أو السياحي، الأخير الذي راح ينتعش بفعل التعافي من الجائحة، وهو ما أكده عدد من المواطنين الذين جاؤوا لزيارة إيفران.

المصدر:يونيوز