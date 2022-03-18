سعيد وبودن يبحثان محاربة الاحتكار والتصدي للعراقيل المصطنعة لإفشال الاستشارة الإلكترونية

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، الوضع العام في تونس ومحاربة الاحتكار والمضاربة وسبل التصدي للعراقيل المصطنعة لإفشال الاستشارة الإلكترونية.

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وفق بيان لمكتبه الاعلامي.

وتطرق اللقاء إلى "الوضع العام في البلاد، والجهود المبذولة لمحاربة كل مظاهر الاحتكار والمضاربة، فضلا عن النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم".

كما تم التداول بشأن "الاستشارة الإلكترونية وسبل تيسير المشاركة فيها والتصدي للعراقيل المصطنعة التي يعمل البعض بواسطتها على افشالها لأنه يخشى أن تبرز الإرادة الشعبية الحقيقية في هذا العمل الذي يجسد حقيقة طموحاته وتطلعاته نحو مستقبل يقطع نهائيا مع الماضي ويصنع تاريخا جديدا لتونس."

المصدر:يونيوز