انطلاق الحملة الرسمية للترويج للنسخة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تستضيفها وهران

انطلقت في مدينة وهران، شمال غرب الجزائر، الحملة الرسمية للترويج للنسخة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط، ذلك قبل مئة يوم من افتتاح نسخة وهران المقررة، من 25 حزيران/يونيو القادم.

انطلقت في مدينة وهران، الواقعة شمال غرب الجزائر، الحملة الرسمية للترويج للنسخة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وذلك قبل مئة يوم من افتتاح نسخة وهران، المقررة من 25 حزيران/يونيو إلى 6 تموز/يوليو 2022.

وافتتح الاحتفالات محافظ الألعاب المتوسطية محمد عزيز درواز، من ساحة "بور سعيد"، بإعطاء إشارة انطلاقتها بحضور ممثلي السلطات المحلية، حيث أعدّت اللجنة المنظمة للألعاب، برنامجا حافلاً بالنشاطات، خلال المئة يوم، التي تسبق "الافتتاح الرسمي للعرس المتوسطي بأفضل صورة ممكنة"، وفق المنظمين.

وتنطلق العروض المبرمجة، بتنظيم قافلة خاصة من الفرق الفلكلورية وعروض فنية تجوب شوارع مدينة وهران، كما ينظّم معرض للتراث الوهراني من ألبسة تقليدية ومأكولات شعبية، إضافة الى لوحات فنية وصور عن ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

ويختتم برنامج الاحتفال بتكريم رياضيين محليين سابقين متوجين بميداليات متوسطية، ومن بينهم العداء بوعلام رحوي، والملاكم مصطفى موسى وآخرين، في حين يتوقع الانتهاء من تسليم كافة المنشآت الرياضية، في نهاية شهر آذار/مارس الجاري.

المصدر:يونيوز