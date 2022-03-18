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بوتين: السنوات الثماني الأخيرة أكدت صوابية قرار سكان القرم العودة إلى حضن روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال ترؤسه اليوم اجتماعا بخصوص التنمية في القرم ومدينة سيفاستوبول، أن السنوات الثماني الأخيرة أكدت صوابية قرار سكان القرم العودة إلى حضن روسيا.
رمز الخبر: ۶۴۵۲۸
تأريخ النشر: 17 March 2022

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ثمانية سنوات مرت منذ عودة شبه جزيرة القرم إلى حضن روسيا أكدت صوابية هذا القرار.

وقال بوتين، أثناء اجتماع ترأسه اليوم الخميس بخصوص التنمية في القرم ومدينة سيفاستوبول: "نلتقي معكم قبيل ذكرى إعادة انضمام القرم إلى روسيا، ونتذكر جميعا الشجاعة والوطنية اللتين أظهرهما سكان القرم وسيفاستوبول في ذلك الحين عندما شكلوا جدارا في طريق النازيين الجدد والراديكاليين والذين دبروا انقلابا سلطويا في كييف".

وشدد الرئيس الروسي على أن سكان القرم في تلك الفترة "توحدوا وانتصروا". وتابع: "أثبتت السنوات الأخيرة أن هذا القرار كان صائبا. يكفي النظر إلى ما يجري حاليا في دونباس ويصبح كل شيء جليا".

وأقر بوتين بأن العقوبات غير المسبوقة التي فرضت على روسيا ردا على إطلاقها عملية عسكرية في أوكرانيا "تجذب الكثير من المشاكل"، مشيرا إلى أنها في الوقت نفسه "توفر فرصا مالية جديدة".

وأوضح أنه يمكن في هذه الظروف للشركات الروسية الكبرى، منها المصارف التي امتنعت حتى الآن عن ممارسة أنشطتها في القرم بغية تفادي العقاب من قبل الغرب، "بدء عملها هناك بهدوء"، مضيفا: "لم يعد هناك أي شيء للتخوف منه".

المصدر:يونيوز

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