اوغلو: الفرض تزداد بامكانية وقف اطلاق للنار في اوكرانيا

أعلن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو أن الآمال ازدادت في وقف إطلاق النار بأوكرانيا إثر زيارته إلى الأخيرة الى كييف وموسكو.

وقبيل لقائه نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، في مدينة لفيف الأوكرانية، وقال أوغلو: "آمالنا تزداد في وقف إطلاق النار إثر زيارتنا لروسيا وأوكرانيا". وأضاف: "أوكرانيا اقترحت أن تكون تركيا أحد الضامنين وروسيا لم تعترض على ذلك".

ومن جهته، رحب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، ترحب بجهود الوساطة التي تقوم بها تركيا لحل الأزمة القائمة بين كييف وموسكو. وأوضح كوليبا أن تشاووش أوغلو أطلعه خلال الاجتماع الذي سبق المؤتمر على معلومات عن فحوى محادثاته أمس مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأشاد كوليبا بالجهود التي قام بها تشاووش أوغلو، مبينا أن الأخير استطاع أن يفعل ما لم يتمكن غيره من فعله وهو جمع وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا على طاولة واحدة، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وقال كوليبا: "اتفقنا مع تشاووش أوغلو على أن نكثف جهودنا بعد الآن لعقد لقاء بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين، وندرك تماما أنه يجب التباحث مع بوتين حول كافة المسائل الحساسة المتعلقة بوقف الحرب".

المصدر:يونيوز