وزير الدفاع التركي يدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بأسرع وقت

شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على "ضرورة وقف إطلاق النار في أسرع وقت بأوكرانيا"، مؤكدا "دعم بلاده لاستقلال أوكرانيا وسلامة أراضيها".

وقال أكار، في تصريح صحفي اليوم الخميس، عقب مشاركته في الاجتماع الاستثنائي لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي-الناتو، في العاصمة البلجيكية بروكسل "من خلال المحادثات مع جميع الأطراف، نريد تنفيذ اتفاقية مونترو بطريقة جادة ونزيهة وشفافة كما كانت حتى اليوم".

وأضاف أن "جميع الأطراف المعنية بمعاهدة مونترو، بشأن المضايق أبدت التزامها"، مؤكدا على "أهمية الاتفاقية لضمان السلام والاستقرار".

وأردف قائلا "حتى اليوم التزمت جميع الأطراف بالاتفاقية، نقول دائما مونترو مفيدة لجميع الأطراف وتدمير الاتفاقية لا يفيد أحدا.. متابعة الأطراف المعنية والامتثال بها، خطوة مهمة على طريق السلام والاستقرار".

وأشار أكار في معرض حديثه إلى "الجهود التي يبذلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيريه الروسي والأوكراني في سبيل تحقيق وقف إطلاق النار الدائم".

المصدر:يونيوز