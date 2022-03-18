الدفاع الروسية: نعتقد أنه تم تطوير مكونات أسلحة بيولوجية على أراضي أوكرانيا

أعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسي، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الروسية تعتقد أنه تم تطوير مكونات أسلحة بيولوجية على أراضي أوكرانيا.

وأشار كيريلوف في إفادة صحفية إلى أن وزارة الدفاع الروسية تواصل دراسة المواد الواردة من العاملين في المختبرات الأوكرانية بشأن تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو على أراضي أوكرانيا.

وأضاف كيريلوف "تعرب وسائل الإعلام الغربية وبعض "المتخصصين في علم الأحياء"، الذين يحملون الجنسية الأميركية كجنسية ثانية في أغلب الأحيان، عن شكوكهم حول مصداقية المواد التي نشرناها. أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن الوثائق تحمل توقيعات مسؤولين حقيقيين ومصدقة من أختام المنظمات".

هذا وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن روسيا طلبت من سلطات كييف والولايات المتحدة، تقديم جميع المعلومات، المتعلقة بالنشاط البيولوجي العسكري في المعامل على الأراضي الأوكرانية، وتسوية المشكلة.

إلى ذلك أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن مشروعاً سرياً، تحت إشراف الولايات المتحدة، جرى تنفيذه في مدينة خاركوف الأوكرانية؛ لدراسة سبل نقل الأمراض إلى البشر، عن طريق الخفافيش.

المصدر:يونيوز