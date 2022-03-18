انقاذ 29 من طاقم السفينة الاماراتية الغارقة قبالة السواحل الايرانية

اعلن مدير هيئة الطوارئ بمحافظة بوشهر جنوب ايران، جهانغير دهقاني، انقاذ 29 شخصا من 30 طاقما لسفينة النقل الغارقة قبالة المياه الاقليمية جنوبي البلاد.

ولفت دهقاني إلى أن ان قطعتي الانقاذ 18 و20 (التابعتين لهيئة الملاحة البحرية في محافظة بوشهر) تواصلان البحث في منطقة وقوع الحادث من اجل العثور على الطاقم المفقود للسفينة الاماراتية الغارقة، وذلك رغم سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج في منطقة الخليج.

وكان رئيس دائرة السلامة وحماية البيئة البحرية بدائرة الموانئ والملاحة البحرية لمحافظة بوشهر حجت خسروي، اعلن ان سفينة نقل عربات اماراتية تعرضت (اليوم الخميس) للغرق على بعد 30 ميلا من ميناء عسلوية.

وأكد انه فور تبلغ السلطات البحرية في المحافظة خبر تعرض السفينة الامارتية الى خطر الغرق، قامت بارسال قاطرتين وقطعة انقاذ، لكن سوء الاحوال الجوية حالت دون نجاح العمليات مما ادى الى غرق السفينة.

المصدر:يونيوز