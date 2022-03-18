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بن زايد : تؤكد الإمارات استعدادها التام لدعم كافة الجهود لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا

أبدى وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، اليوم الخميس، استعداد بلاده للتواصل مع جميع الأطراف بهدف التوصل لوقف إطلاق النار بين الجانبين الروسي والأوكراني، مشيدًا بالجهود الدولية في هذا الصدد.
رمز الخبر: ۶۴۵۱۲
تأريخ النشر: 17 March 2022

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقب محادثات ثنائية بينهما في موسكو اليوم الخميس، قال بن زايد: "تؤكد الإمارات استعدادها التام لدعم كافة الجهود لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا"، وأضاف: "نحن على أتم الاستعداد للتواصل مع كافة الأطراف بهدف الوصول لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا".

وتابع الوزير الإماراتي قائلاً: "ناقشنا مستجدات النزاع في أوكرانيا بما في ذلك مساعي التسوية السياسية وفي هذا السياق ترحب الإمارات بكافة جهود الوساطة من جانب الدول والأطراف الفاعلة لتقريب وجهات النظر لتغليب الاستقرار والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأكد بن زايد على "ضرورة تكثيف الجهود لبحث الخيارات المتاحة للسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول للمحتاجين دون عوائق".

وأشار الوزير الإماراتي إلى أنه تمت مناقشة مستجدات امدادات الطاقة العالمية وأسواق السلع الأساسية.

ويأتي ذلك في ظل مواصلة القوات الروسية عمليتها الخاصة في أوكرانيا، للاسبوع الرابع التوالي، مركزة على ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، وسط استمرار مساعي وساطة بين موسكو وكييف وتشديد الغرب عقوباته ضد روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، قال انها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز

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