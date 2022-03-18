وزارة الدفاع تعلن القبض على 7 إرهابيين والعثور على جثة إرهابي بولاية سكيكدة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، القبض على 7 إرهابيين والعثور على جثة إرهابي آخر أُصيب خلال عملية أمنية سابقة وذلك بولاية سكيكدة شرقي البلاد.

وذكرت الدفاع الجزائرية، في بيان أنها "ألقت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 16 آذار/مارس 2022، القبض على سبعة إرهابيين وعثرت على جثة إرهابي آخر كان قد أصيب بجروح في العملية الأخيرة ليوم 19 شباط/فبراير الماضي".

وأضافت أن ذلك يأتي "في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها وحدات قواتنا المسلحة في مجال مكافحة الإرهاب ومواصلة لعملية البحث والتمشيط بغابة واد الدوار قرب بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة".

هذا ووجه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة، رسالة تحفيزية قوية، بعد عملية القضاء على الإرهابيين في ولاية سكيكدة، كما هنأ الفريق وشكر أفراد الجيش المشاركين في العملية، على النتيجة “الإيجابية” التي حصلوا عليها.

كما أبلغ الفريق شنقريحة، تهاني وتشجيعات القيادة العليا للجيش وعلى رأسها رئيس الجمهورية القائد الأعلى عبد المجيد تبون.

كما طلب الفريق شنقريحة، من أفراد الجيش الوطني، مواصلة العمل، بنفس التضحيات العزيمة والحماس للقضاء على الآفة الارهاب، كما تابع "الإرهاب انهزم بفضل وقوف أولاد الجزائر، ولا يوجد حتى دولة أخرى دعمتنا في مكافحة الإرهاب"، وأضاف: "وبهذا كل جزائري والأجيال المقبلة يجب أن تفتخر به".

يذكر أنه وقبل نحو شهر، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مقتل 7 إرهابيين خلال عملية بحث وتمشيط بولاية سكيكدة شمالي البلاد.

كما وأن وزارة الدفاع الجزائرية نعت في أواخر كانون الثاني/يناير الفائت، عسكريين اثنين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بعد "مواجهات مسلحة مع جماعة إرهابية، في ولاية تمنراست جنوبي البلاد".

المصدر:يونيوز