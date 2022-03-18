لافروف: قلقون إزاء جولة جديدة من التصعيد في اليمن وممتنون لموقف الإمارات من الأزمة الأوكرانية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن إدانة موسكو للضربات اليمنية على مرافق قال انها مدنية في السعودية والإمارات.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، في موسكو اليوم الخميس، قال لافروف: "نحن قلقون إزاء جولة جديدة من التصعيد في اليمن وحوله، وموحدون بخصوص ضرورة منع امتداد الأعمال القتالية إلى أراضي الدول المجاورة".

وأضاف لافروف: "تدين روسيا الهجمات على مرافق مدنية في الإمارات والسعودية".

ولفت إلى أن "لدى روسيا والإمارات موقفا مشتركا قاضيا بأنه لا حل عسكريًا للنزاع في اليمن"، مشددًا على ضرورة "مواصلة العمل على تطوير الحوار بين الأطراف المتحاربة مع مراعاة آراء جميع القوى السياسية الرئيسية في البلاد".

الى ذلك، أعرب لافروف عن امتنانه لموقف الإمارات "المتوازن والموضوعي" من الأزمة الأوكرانية.

وأكد لافروف أن الاتصالات المنتظمة بين روسيا والإمارات "تؤكد الطبيعة الخاصة للعلاقات الروسية الإماراتية والتوجه المتبادل لقيادة بلدينا لمواصلة تنميتها في جميع الاتجاهات".

المصدر:يونيوز