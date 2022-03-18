النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۱مشاهدات
‍ پ

لافروف: قلقون إزاء جولة جديدة من التصعيد في اليمن وممتنون لموقف الإمارات من الأزمة الأوكرانية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن إدانة موسكو للضربات اليمنية على مرافق قال انها مدنية في السعودية والإمارات.
رمز الخبر: ۶۴۵۱۰
تأريخ النشر: 17 March 2022

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، في موسكو اليوم الخميس، قال لافروف: "نحن قلقون إزاء جولة جديدة من التصعيد في اليمن وحوله، وموحدون بخصوص ضرورة منع امتداد الأعمال القتالية إلى أراضي الدول المجاورة".

وأضاف لافروف: "تدين روسيا الهجمات على مرافق مدنية في الإمارات والسعودية".

ولفت إلى أن "لدى روسيا والإمارات موقفا مشتركا قاضيا بأنه لا حل عسكريًا للنزاع في اليمن"، مشددًا على ضرورة "مواصلة العمل على تطوير الحوار بين الأطراف المتحاربة مع مراعاة آراء جميع القوى السياسية الرئيسية في البلاد".

الى ذلك، أعرب لافروف عن امتنانه لموقف الإمارات "المتوازن والموضوعي" من الأزمة الأوكرانية.

وأكد لافروف أن الاتصالات المنتظمة بين روسيا والإمارات "تؤكد الطبيعة الخاصة للعلاقات الروسية الإماراتية والتوجه المتبادل لقيادة بلدينا لمواصلة تنميتها في جميع الاتجاهات".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السفير المصري في الخرطوم: ندعم الحوار بين السودانيين لتحقيق التوافق الوطني
وزير الدفاع: سلوفاكيا مستعدة لتقديم منظومة "إس-300" لأوكرانيا بمجرد الحصول على بديل
الصفدي يبحث مع المبعوث الصيني مستجدات المنطقة والقضية الفلسطينية
بلينكن: الهجوم الروسي على أوكرانيا لم يحقق أهدافه ولن نتردد في معاقبة بكين بحال ساعدت روسيا
رئيس مجلس السيادة السوداني يبحث مع الرئيس موسفيني إتفاقية السلام في جنوب السودان
وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا نجحت في منع التفوق الجوي الروسي ولن نرسل قوات الى اوكرانيا
الأزمة الأوكرانية تتأرجح بين فرض العقوبات والعقوبات المضادة ومحاولات الدفع بالحل السلمي
القوات الروسية تفتتح الأسبوع الرابع لعمليتها العسكرية بتعزيز تقدّمها نحو العمق الاوكراني
حماس: نتابع بخطورة إزدياد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ونحذر الاحتلال
قرار قضائي بتوقيف شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة
لوكاشينكو يعرب عن ثقته في انتهاء النزاع في أوكرانيا قريبا بتوقيع كييف السلام أو الاستسلام
بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا مستجدات الوضع في أوكرانيا
قيادات جيش الاحتلال تبدي قلقها من قوة وحدة الرضوان في حزب الله في اي مواجهة مقبلة
يارالله: لضرورة توخي الحذر وتكثيف الجهد الاستخباري وتنفيذ العمليات الاستباقية ضد الإرهابيين
الرئيس عون: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدد الاستقرار الذي تعيشه منطقة الجنوب
الحكومة تقر خطة الكهرباء
افتتاح المعرض الوطني الاستهلاكي الأول بذمار بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك
الإجراءات الاقتصادية العدوانية تجاه روسيا -قرارات بايدن ووزارة الخزانة الأمريكية-
إحياء اليوم الوطني للصناعات التقليدية واللباس الوطني
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد في أفغانستان
انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي المغربي في تل أبيب
استمرار تساقط الثلوج في بعض مناطق المملكة
ندوة في العاصمة تبحث كيفية الانتقال من مكافحة الإرهاب إلى الوقاية منه
الملك سلمان يجري فحوصات طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي
زوابع رملية بمختلف ولايات البلاد خصوصاً في تلمسان
كيشيدا يتحدث عن الصعوبات الناجمة عن العقوبات التي فرضتها روسيا على بلاده
جونسون: اتفقنا مع ولي عهد السعودية على التعاون من أجل استقرار سوق الطاقة
بن حبتور: لا يمكن لدولة شريكة في العدوان أن تكون راعية لأي حوار
القوات الروسية تنهي الاسبوع الثالث من عملياتها العسكرية بتقدّم ملحوظ على جبهات القتال
مترجم: تحتاج اوروبا الى الطاقة الأمريكية النظيفة
پرطرفدارترین عناوین
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد في أفغانستان