ستولتنبرغ: الحلف عازم على منع تصعيد الحرب في أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إن "الحلف عازم على منع تصعيد الحرب في أوكرانيا".

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ، إن "الحلف عازم على منع تصعيد الحرب في أوكرانيا".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، اليوم الخميس، أضاف ستولتنبرغ : "حلف شمال الأطلسي يتحمل مسؤولية منع تصعيد هذا الصراع أكثر، سيكون ذلك أكثر خطورة ويسبب المزيد من المعاناة والموت والدمار".

وأكد ستولتنبرغ، أن "حرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يجب أن تتوقف وينبغي المضي في المسار الدبلوماسي والحل السلمي"، مثمناً "دور ألمانيا التي استقبلت 120 ألف لاجئ".

ورحب الأمين العام للناتو بجهود المستشار الألماني للتوصل إلى حل دبلوماسي للحرب بما في ذلك الاتصالات المباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر:يونيوز