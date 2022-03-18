عاصفة رملية تضرب مدينة وهران وتتسبّب بشلّ الحركة واصابة العشرات بحالات الاختناق

تضرب مدينة وهران، الواقعة شمال غرب الجزائر، عاصفة رملية، تسببت بحجب الرؤى، مصحوبة برياح قوية، تسبّبت بعشرات حالات الاحتناق للمصابين بالربو وضيق التنفس.

تضرب مدينة وهران، الواقعة شمال غرب الجزائر، عاصفة رملية، تسببت بحجب الرؤى، مصحوبة برياح قوية، حولت سماءها إلى اللون الأحمر، حيث لم يعد بالإمكان مشاهدة البحر من شوارع المدينة.

ووصلت سرعة الرياح المصحوبة بالرذاذ الرملي الى حدود سبعين كيلومترا في الساعة، حيث ساعدت الرياح القوية التي شهدتها المناطق الصحراوية في ولايات جنوبية غربية، ولاسيما ولاية البيض، في صعود الرمال شمالا نحو ولايات سعيدة، معسكر وسيدي بلعباس.

وكثّفت القوى الأمنية تواجدها على الطرقات والشوراع العامّة، لتفادي حصول حوادث المرور التي يسببها ضعف الرؤية لدى السائقين.

وفي حين يتوقع انّ تبدأ العاصفة الرملية بالانحسار ليلاً، لتتحول الى عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، فقد استقبل مستشفى "أوّل نوفمبر" في وهران، عشرات حالات الاختناق للمصابين بالربو وضيق التنفّس، نتيجة استنشاق الغبار الكثيف الناتج عن العاصفة الرملية.

المصدر:يونيوز