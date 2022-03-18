زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يهز محافظة هرمزكان جنوب البلاد والعمل جارٍ لتقييم الخسائر

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الخميس، منطقة كوخرد غرب محافظة هرمزكان جنوب ايران.

ووقع الزلزال في الساعة 02:45:44 بالتوقيت المحلي (11:45:44 بتوقيت غرينتش) على بعد 58 كيلومترًا شمال غرب مدينة بندرعباس مركز محافظة هرمزكان، وعلى عمق 10 كيلومترات عن سطح الارض.

وقد بادرت جمعية الهلال الأحمر الايرانية الى إرسال عدة فرق لتقييم الخسائر ولتقدير المساعدات اللازمة.

وأفادت مصادر محلية بسقوط اعمدة الكهرباء في عدد من قرى التي ضربها الزلزال، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي، إضافة الى انقطاع خطوط الهواتف.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية. فيما صرح مهرداد حسن زادة المدير العام لإدارة الازمات بمحافظة هرمزكان، بأن فرق التقييم أرسلت فورًا الى منطقة الزلزال وهي تدرس المنطقة لتقييم الخسائر المحتملة، كما أعلن أن لجنة ادارة الازمات عقدت اجتماعا طارئا.

وتبع الزلزال وقوع هزتين في المنطقة، إحداها بقوة 4.1 والثانية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر. فيما أفادت مصادر صحافيةب أن بعض سكان دولة الامارات شعروا بالزلزال.

المصدر:يونيوز